الأربعاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢
٠٢:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الجيش السوري يستهدف حافلة تقل مسلحين في حلب

الجيش السوري يستهدف حافلة تقل مسلحين في حلب
الأربعاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:١٦ بتوقيت غرينتش

استهدفت وحدات الجيش السوري والقوات الرديفة ظهر اليوم حافلة محملة بالمسلحين والاسلحة على محور الشيخ عقيل شمال حلب.

العالم - سوريا

ووفق ما نقلته مصادر ميدانية خاصة فإن الجيش وقواته الرديفة المتمركزين على المحور الشمالي الغربي من ريف حلب، رصدوا حافلة صغيرة “فان” محملة بالمسلحين، الذين أشارت المعطيات إلى أنهم كانوا في طريقهم إلى النقاط المتقدمة المواجهة لنقاط تمركز الجيش في الريف الغربي

وفور رصد الحافلة، سارعت الوحدات العسكرية السورية إلى استهدافها بصاروخ موجه، حقق إصابة مباشرة ودقيقة بالحافلة، ما أدى إلى انفجارها وتدميرها بشكل كامل، فيما أشارت الحصيلة الأولية للاستهداف، إلى مقتل 3 مسلحين على الأقل، وإصابة 8 آخرين بجروح خطرة، كما دُمّرت جميع الأسلحة والذخائر التي كانت بداخل الحافلة.

ورجحت مصادر نقلاً عن مصادر من داخل مناطق سيطرة “النصرة” بريف حلب الغربي، ارتفاع حصيلة القتلى خلال الساعات القادمة، حيث وصل المسلحون المصابون إلى مشفى “دارة عزة” بحالة صحية حرجة للغاية نتيجة الإصابات الخطيرة التي تعرضوا لها.

وتعمل وحدات الجيش السوري والقوات الرديفة المتمركزين على محاور شمال غرب حلب، على استهداف التحركات والانتهاكات التي ينفذها مسلحو “النصرة” (هيئة تحرير الشام)، ضمن مناطق خفض التصعيد، والتي كان من ضمنها استهداف حافلة مبيت للقوات "قافلة العاشقين" الرديفة على محور قرية “عنجارة” منتصف أيار الماضي، ما أسفر حينها عن استشهاد 10 عسكريين وإصابة 9 آخرين

روابط ذات صلة

سوريا: لا نعترف إلا بصين واحدة

سوريا تعرب عن تضامنها مع إيران بعد تعرض مدن وقرى للسيول

الشمال السوري بين التصعيد العسكري والسياسي

المناورات العسكرية السورية معادلة ردع جديدة 

البرلمان السوري: الجيش رسخ صمود سوريا بتضحيات شهدائه ورجاله

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

في قصف جوي.. روسيا تدمر 3 مراكز قيادة أوكرانية و 4 مستودعات ذخيرة خلال الــ24 الماضية

تفاصيل تجسس موظف سابق في شركة تويتر على الناشطين السعوديين

إيران تجيز تصدير كافة منتجات الدجاج للعراق

صالح والكاظمي يؤكدان أهمية تكاتف الجميع ورص الصف الوطني

الصحة الإيرانية: 75 وفاة و8540 إصابة جديدة بكورونا

في الاجتماع الـ31 لـ أوبك+: وزير النفط: ستواصل إيران التعاون البناء مع أوبك