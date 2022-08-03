الجيش السوري يستهدف حافلة تقل مسلحين في حلب

العالم - سوريا

ووفق ما نقلته مصادر ميدانية خاصة فإن الجيش وقواته الرديفة المتمركزين على المحور الشمالي الغربي من ريف حلب، رصدوا حافلة صغيرة “فان” محملة بالمسلحين، الذين أشارت المعطيات إلى أنهم كانوا في طريقهم إلى النقاط المتقدمة المواجهة لنقاط تمركز الجيش في الريف الغربي

وفور رصد الحافلة، سارعت الوحدات العسكرية السورية إلى استهدافها بصاروخ موجه، حقق إصابة مباشرة ودقيقة بالحافلة، ما أدى إلى انفجارها وتدميرها بشكل كامل، فيما أشارت الحصيلة الأولية للاستهداف، إلى مقتل 3 مسلحين على الأقل، وإصابة 8 آخرين بجروح خطرة، كما دُمّرت جميع الأسلحة والذخائر التي كانت بداخل الحافلة.

ورجحت مصادر نقلاً عن مصادر من داخل مناطق سيطرة “النصرة” بريف حلب الغربي، ارتفاع حصيلة القتلى خلال الساعات القادمة، حيث وصل المسلحون المصابون إلى مشفى “دارة عزة” بحالة صحية حرجة للغاية نتيجة الإصابات الخطيرة التي تعرضوا لها.

وتعمل وحدات الجيش السوري والقوات الرديفة المتمركزين على محاور شمال غرب حلب، على استهداف التحركات والانتهاكات التي ينفذها مسلحو “النصرة” (هيئة تحرير الشام)، ضمن مناطق خفض التصعيد، والتي كان من ضمنها استهداف حافلة مبيت للقوات "قافلة العاشقين" الرديفة على محور قرية “عنجارة” منتصف أيار الماضي، ما أسفر حينها عن استشهاد 10 عسكريين وإصابة 9 آخرين