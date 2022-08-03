السفيرة الأمريكية تكشف إمكانية تدخل بلادها بالأزمة العراقية

العالم - العراق

جاء ذلك، خلال استقبال مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي لرومانوسكي، في بغداد.

وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي في بيان، أنه "جرى خلال اللقاء، بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، والتعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب".

وأعرب الأعرجي وفق البيان، عن "ترحيب العراق بمقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري"، مؤكدا ضرورة أن "يستمر الضغط على تنظيمي "القاعدة" و"داعش" لتخليص العالم من شر الإرهاب وإجرامه"، كما أعلن أيضاً "ترحيب العراق بتمديد الهدنة في اليمن".

وأكد الأعرجي للسفيرة الأمريكية، ان "العراقيين قادرون على حل مشكلاتهم السياسية، كونها شأنا داخليا عراقيا، ونعمل على تهيئة ظروف حوار وطني ضمن وفاق عراقي يحقن الدم العراقي، ويحافظ على العراق الموحد، بحسب البيان".

من جانبها قالت السفيرة الأمريكية، أن "بلادها تتطلع إلى تشكيل حكومة عراقية قوية قادرة على الحفاظ على سيادتها ومنفتحة على المجتمع الدولي"، مشيرة إلى أن "الولايات المتحدة لن تتدخل في اختيار الشعب العراقي وأنه يعود للعراقيين وحدهم".

يذكر ان الغزو والاحتلال الامريكي للعراق 2003 - 2011 خلف خسائر بشرية قُدرت بمليون قتيل ومصاب وملايين المشردين، وخسائر مادية تقدر بتريليونات الدولارات، وانزلاق البلاد في دوامة من العنف وانتشار الارهاب.