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رئيس تحالف الفتح في العراق هادي العامري: نؤيد مبادرة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للدعوة إلى حوار وطني شامل

الأربعاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٣٦ بتوقيت غرينتش

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