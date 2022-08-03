مناورات وسجال بين حزبين كُرديين في اقليم كردستان العراق

خاص بالعالم

وتمر الايام والاشهر بدون حلول هذه العقدة فمن سيبدأ بالتنازل عن ذلك؟

مبادرة تلو سابقتها يطرحها رئيس إقليمِ كوردستان العراق نجيرفان البارزاني، يدعو جميع الأطراف السياسية المعنية في العراق للقدومِ إلى أربيل، والبدء بحوار مفتوح جامع للتوصل إلى تفاهمٍ واتفاق قائمين على المصالح العليا للبلد.

وافادت مراسلة العالم في اربيل، بانه لا تزال الاتفاقات في مهب الريح والاجتماعات المتواصلة في أربيل والسليمانية لم تطرح حتى الآن بادرة أمل والانسداد السياسي المتشنج ما بين الحزبين الرئيسيين، كل منهما يحاول إبراز مرشحه إلى كرسي الرئاسة.