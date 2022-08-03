الأربعاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢
٠٢:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

مناورات وسجال بين حزبين كُرديين في اقليم كردستان العراق

الأربعاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٥٩ بتوقيت غرينتش

الانسداد السياسي مازال مستمر والخروج من عنق الزجاجة أصبح شيئاً اكثر تعقيداً.. الحزب الديمقراطي الكردستاني والحزب الاتحاد الوطني مازالت مناوراتهم مستمرة حول منصب رئيس الجمهورية.

خاص بالعالم

وتمر الايام والاشهر بدون حلول هذه العقدة فمن سيبدأ بالتنازل عن ذلك؟

مبادرة تلو سابقتها يطرحها رئيس إقليمِ كوردستان العراق نجيرفان البارزاني، يدعو جميع الأطراف السياسية المعنية في العراق للقدومِ إلى أربيل، والبدء بحوار مفتوح جامع للتوصل إلى تفاهمٍ واتفاق قائمين على المصالح العليا للبلد.

وافادت مراسلة العالم في اربيل، بانه لا تزال الاتفاقات في مهب الريح والاجتماعات المتواصلة في أربيل والسليمانية لم تطرح حتى الآن بادرة أمل والانسداد السياسي المتشنج ما بين الحزبين الرئيسيين، كل منهما يحاول إبراز مرشحه إلى كرسي الرئاسة.

روابط ذات صلة

العراق: بارزاني يجدد دعوته لحوار الفرقاء في اربيل داعما مبادرة الكاظمي

بارزاني يطلق مبادرة لحل الأزمة السياسية في العراق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

في قصف جوي.. روسيا تدمر 3 مراكز قيادة أوكرانية و 4 مستودعات ذخيرة خلال الــ24 الماضية

تفاصيل تجسس موظف سابق في شركة تويتر على الناشطين السعوديين

إيران تجيز تصدير كافة منتجات الدجاج للعراق

صالح والكاظمي يؤكدان أهمية تكاتف الجميع ورص الصف الوطني

الصحة الإيرانية: 75 وفاة و8540 إصابة جديدة بكورونا

في الاجتماع الـ31 لـ أوبك+: وزير النفط: ستواصل إيران التعاون البناء مع أوبك