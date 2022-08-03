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موسكو ترفض التكهنات بأنها تهدد باستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا

موسكو ترفض التكهنات بأنها تهدد باستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا
الأربعاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت موسكو أن التكهنات بأن روسيا تهدد باستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا غير واقعية ومرفوضة تماما، مشيرة إلى أنها لا تستبعد أن تستخدم أطراف أخرى هذه الأسلحة.

العالم - روسيا

أشارت روسيا، أمس، في الأمم المتحدة، إلى أنّ الصراع في أوكرانيا لا يبرر استخدام روسيا للأسلحة النووية، لكن موسكو قد تقرر استخدام ترسانتها النووية رداً على أي "عدوان مباشر"من جانب دول حلف شمال الأطلسي، على خلفية العملية العسكرية الروسية.

وفي مؤتمر لحظر الانتشار النووي، رفض الديبلوماسي الروسي، ألكسندر تروفيموف، ما وصفها بـ"التكهنات بأنّ روسيا تهدد باستخدام الأسلحة النووية، خاصة في أوكرانيا"، قائلاً إنها "لا تستند إلى أي أساس على الإطلاق، ومنفصلة عن الواقع وغير مقبول".

وفي غضون أيام من بدء العملية الروسية، في 24 شباط، وضع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قوات الردع في روسيا، والتي تشمل الأسلحة النووية، في حالة تأهب قصوى رداً على التصريحات العدوانية لقادة حلف الأطلسي، والعقوبات الاقتصادية الغربية على موسكو.

وتابع تروفيموف، وهو ديبلوماسي كبير في إدارة منع الانتشار والحدّ من التسلّح في وزارة الخارجية الروسية، أنّ موسكو لن تستخدم الأسلحة النووية إلا للردّ على أسلحة الدمار الشامل، أو هجوم بالأسلحة التقليدية يهدد وجود الدولة الروسية.

وأضاف أمام مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية: "لا أحد من هذين الاحتمالين الافتراضيين له صلة بالوضع في أوكرانيا".

لكنه اتهم دول حلف الأطلسي بالدخول في "مواجهة شرسة مع روسيا"، مشيراً إلى أنّها باتت الآن"على حافة صدام عسكري مفتوح".

وأردف: "مثل هذه الخطوة يمكن أن تفعّل أحد احتمالَي الطوارئ الموصوفين في عقيدتنا العسكرية. ومن الواضح أننا نعمل على منع هذا، ولكن إذا حاولت الدول الغربية اختبار عزمنا، فإن روسيا لن تتراجع".

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