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النخالة خلال لقائه قاليباف: "إسرائيل" باتت اليوم محاصرة وارتفع صوت ضعفها ووهنها أكثر من أي وقت مضى وقدرتها تراجعت قياسيا مع السابق

الأربعاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

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