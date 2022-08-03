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النخالة ثمن دعم إيران الثابت للمقاومة والقضية الفلسطينية معربا عن ثقته بأن تحقق قوى المقاومة في المنطقة النصر النهائي على الكيان الصهيوني

الأربعاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٤ بتوقيت غرينتش

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