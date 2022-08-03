"استطلاع أمنيستي": غالبية الصهاينة يخافون رؤية العلم الفلسطيني

العالم - فلسطين

وأظهر الاستطلاع الذي نشرته المنظمة، الثلاثاء، أن غالبية المستوطنين، والفلسطينيين المقيمين في الأراضي المحتلة عام 48، ينظرون إلى رفع العلم الفلسطيني نظرة مختلفة تمامًا عن غيرهم.

وأشار تحليل "أمنيستي" إلى أن "هذه الفجوة هي نتيجة مباشرة لحملة التحريض الشرسة والمسعورة التي شنّها سياسيون ومؤسسات إعلامية وجهات إسرائيلية مختلفة ضد العرب الفلسطينيين والعلم الفلسطيني في السنة الأخيرة، والتي كانت تهدف لنزع الشرعية عن الهوية الفلسطينية والانتماء إليها".

وكشف الاستطلاع أن نصف الفلسطينيين في الداخل المحتل يرون رفع العلم الفلسطيني جزءًا من الانتماء لهويتهم القومية والوطنية، و35% منهم يرون رفعه احتجاجًا على التمييز ضده.

وفي المقابل يرى أكثر من نصف الصهاينة أن رفع العلم الفلسطيني يرمز إلى عدم الاعتراف بوجود كيان الاحتلال.

حيث يرى 52% من الصهاينة أن رفع العلم الفلسطيني سببه عدم الاعتراف بكيان الاحتلال، و14.5% منهم يرون فيه دعمًا لتنفيذ عمليات ضد الصهاينة.

وبيّن الاستطلاع أن 66% من الصهاينة ينسبون لرفع العلم الفلسطيني صفات ونوايا سلبية جدًّا.