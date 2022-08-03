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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
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شركة غازبروم الروسية: عقوبات كندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي تجعل توريد التوربينات لخط أنابيب "التيار الشمالي" أمرا مستحيلا
الاعلام العبري: في ختام تقييم جديد للوضع: تقرر تمديد حالة التأهب الأمني في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة ليوم آخر على الأقل
مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا: مستعدون لإجراء محادثات بناءة ووضع اللمسات النهائية للعودة للاتفاق النووي
وزير الخارجية الايراني اميرعبد اللهيان: أفعال أميركا الاستفزازية أصبحت مصدر تهديد للسلم والاستقرار الدوليين
وزير الخارجية الايراني اميرعبد اللهيان: دعمنا واضح لمبدأ الصين الواحدة
وزير الخارجية الايراني اميرعبد اللهيان: إحترام السلامة الإقليمية للدول من الأسس المعروفة في القانون الدولي
النخالة ثمن دعم إيران الثابت للمقاومة والقضية الفلسطينية معربا عن ثقته بأن تحقق قوى المقاومة في المنطقة النصر النهائي على الكيان الصهيوني
خرازي خلال لقائه النخالة: دعم المقاومة الإسلامية في فلسطين جزء من الإستراتيجية الكبرى للجمهورية الإسلامية في إيران
خرازي خلال لقائه النخالة: تطبيع العلاقات بين بعض الدول العربية مع الكيان الصهيوني هو مجرد إعلان عن العلاقات السرية لتلك الدول مع هذا الكيان
رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية كمال خرازي خلال لقائه زياد النخالة: الكيان الصهيوني اليوم محاصر من قبل المقاومة
وزير الخارجية الايراني اميرعبد اللهيان: أفعال أميركا الاستفزازية أصبحت مصدر تهديد للسلم والاستقرار الدوليين
الأربعاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش
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