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مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا: مستعدون لإجراء محادثات بناءة ووضع اللمسات النهائية للعودة للاتفاق النووي

الأربعاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

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