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الاعلام العبري: في ختام تقييم جديد للوضع: تقرر تمديد حالة التأهب الأمني في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة ليوم آخر على الأقل

الأربعاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

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