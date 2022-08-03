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شركة غازبروم الروسية: عقوبات كندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي تجعل توريد التوربينات لخط أنابيب "التيار الشمالي" أمرا مستحيلا

الأربعاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

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