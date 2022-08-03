الأربعاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢
٠٥:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

مقتدى الصدر إلى حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة

مقتدى الصدر إلى حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة
الأربعاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

دعا زعيم التيار الصدري في العراق، السيد مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، إلى حل مجلس النواب العراقي وإجراء انتخابات مبكرة.

العالم - العراق

وقال السيد الصدر في كلمة متلفزة:" لا يوهمونكم بأن الثورة صراع على السلطة"، مبينا أنه" لم يقرر الخوض بالانتخابات الجديدة من عدمها".

وأضاف، أن" الدعاوى الكيدية عرقلت تشكيل حكومة الأغلبية"، لافتا الى أنه"لافائدة ترتجى من الحوار معهم".

واشار الى ان "الإصلاح لا يأتي إلا بالتضحية، وأنا على استعداد تام للشهادة من أجل الإصلاح".

وتابع أن" الثورة بدأت صدرية وهم جزء من الشعب"، موضحا أن" الثورة لن تستثني الفاسدين من التيار الصدري".

وبين السيد الصدر أنه" لم ولن يرضى بإراقة الدماء أبدا"، مبينا أن"أغلب الشعب قد سأم من الطبقة الحاكمة برمتها".

وأكد السيد الصدر للعراقيين: "استغلوا وجودي لإنهاء الفساد"، داعياً إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد حل البرلمان الحالي".

ولفت الى انه "على الثوار والمعتصمين البقاء والاستمرار"، موجهاً شكره القوات الأمنية والمساندين للثورة.

روابط ذات صلة

هل سيؤدي تغيير الدستور في العراق إلى حلحلة الأمور؟

السفيرة الأمريكية تكشف إمكانية تدخل بلادها بالأزمة العراقية

الكاظمي والعامري يبحثان الازمة السياسية في البلاد

رئيس العراق: الظروف الحالية تستدعي التهدئة والحوار الصادق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. تخوف من نذر حرب عالمية ثالثة بسبب زيارة بيلوسي المثيرة للجدل

روسيا: "دونيتسك ولوجانسك" لن تعودا لأوكرانيا

مقتدى الصدر إلى حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة

"استطلاع أمنيستي": غالبية الصهاينة يخافون رؤية العلم الفلسطيني

ما هو سر غياب الأمير خالد بن سلمان عن المشهد السياسي الحالي؟!

الدفاع الروسية تعلن عن 27 عملية لتبادل الأسرى مع أوكرانيا