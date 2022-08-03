مقتدى الصدر إلى حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة

العالم - العراق

وقال السيد الصدر في كلمة متلفزة:" لا يوهمونكم بأن الثورة صراع على السلطة"، مبينا أنه" لم يقرر الخوض بالانتخابات الجديدة من عدمها".

وأضاف، أن" الدعاوى الكيدية عرقلت تشكيل حكومة الأغلبية"، لافتا الى أنه"لافائدة ترتجى من الحوار معهم".

واشار الى ان "الإصلاح لا يأتي إلا بالتضحية، وأنا على استعداد تام للشهادة من أجل الإصلاح".

وتابع أن" الثورة بدأت صدرية وهم جزء من الشعب"، موضحا أن" الثورة لن تستثني الفاسدين من التيار الصدري".

وبين السيد الصدر أنه" لم ولن يرضى بإراقة الدماء أبدا"، مبينا أن"أغلب الشعب قد سأم من الطبقة الحاكمة برمتها".

وأكد السيد الصدر للعراقيين: "استغلوا وجودي لإنهاء الفساد"، داعياً إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد حل البرلمان الحالي".

ولفت الى انه "على الثوار والمعتصمين البقاء والاستمرار"، موجهاً شكره القوات الأمنية والمساندين للثورة.