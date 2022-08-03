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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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لن ننسی
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السيد الصدر: على الثوار والمعتصمين البقاء والاستمرار
السيد الصدر: لا يوهمنكم ان الثورة صراع السلطة فلو كنت اريد السلطة ما سحبت نوابي كلا ليس صراعا على السلطة
السيد الصدر: لم اقرر لحد الان ما اذا كنت سأشارك مستقبلا في الانتخابات
السيد مقتدى الصدر: يوجد في التيار فاسدين ولن أستثنيهم
السيد مقتدى الصدر يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد حل البرلمان الحالي
السيد مقتدى الصدر: الشعب سأم الطبقة الحاكمة برمتها بمن فيها بعض من في التيار
السيد مقتدى الصدر: انا على يقين ان الشعب سأم الجميع حتى بعض التياريين
السيد مقتدى الصدر: لم ولن أرضى بإراقة الدماء أبدا
السيد مقتدى الصدر: أنا على استعداد تام من أجل الشهادة من أجل الاصلاح
السيد مقتدى الصدر: لا فائدة ترتجى من الحوار بعد أن قال الشعب كلمته الحرة العفوية
السيد مقتدى الصدر: انا على يقين ان الشعب سأم الجميع حتى بعض التياريين
الأربعاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش
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