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مراسل العالم: حلّ البرلمان لا يحل الازمة العراقية

الأربعاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

افاد مدير مكتب العالم في بغداد، بان موقف التيار الصدري اصبح اكثر وضوحاً بعد كلمة لزعيم التيار السيد مقتدى الصدر ازاء العملية السياسية في العراق، المطالبة بحل البرلمان اولاً، ومن ثم الذهاب الى انتخابات مبكرة.

خاص بالعالم

وقال مراسلنا: ان المراقبين يؤكدون انه من حيث القانون فان اجراء انتخابات مبكرة يفترض ان تكون اولاً حكومة كاملة الصلاحية وليست حكومة تصريف اعمال، والامر الثاني انه ليس هناك ميزانية لاجراء هذه الانتخابات، والامر الثالث فان اجراء الانتخابات تحتاج الى قانون انتخابات جديد حتى لا تتكرر العملية وتتواصل الشكوك في العملية الانتخابية وهذا ما يحتاج الى برلمان جديد، ولهذا فان حلّ البرلمان لن يفضي نفعاً للتصويت على قانون انتخابات جديد.

واعتبر مراسلنا ان هذه المعرقلات تعد قضايا اساسية بالنسبة لاجراء قانون انتخابات جديد، فيما تؤكد المواقف لبعض القوى السياسية ان اجراء انتخابات جديدة لن تحلّ الازمة، وقد تعاد العملية وتتكرر نفس الوجوه وعليه لن تحلّ الازمة من حيث المبدأ.

وكان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر؛ قد اكد أنه لا فائدة من الحوار بعد أن قال الشعب كلمته الحرة العفوية؛ وشدد السيد الصدر على عدم إراقة الدماء؛ كما دعا إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد حل البرلمان الحالي؛ وطالب انصاره بمواصلة الاعتصام حتى تحقيق المطالب.

وأشار إلى ان الشعب سأم من الطبقة الحاكمة برمتها بمن فيها بعض من في التيار الصدري، واوضح انه يوجد في التيار فاسدين ولن أستثنيهم.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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