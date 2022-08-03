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كاظم غريب آبادي: يجب تقديم جميع الجناة العاملين في هذه الجريمة الضد الانسانية والعمل الارهابي إلى العدالة ولا يهم على أي مستوى يكونون

الأربعاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

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