العبادي يعلق على خطاب السيد مقتدى الصدر الأخير

العالم - العراق

وقال العبادي في تغريدة عبر تويتر، "أرحب بما جاء بخطاب الاخ السيد مقتدى الصدر، وهي تلتقي من جوانب عدة مع مبادرتنا لحل الأزمة. وأُحيي خطواته وجميع الإخوة لحفظ الدم وتحقيق الإصلاح".



ودعا العبادي، الجميع "للتكاتف لخدمة الشعب وإصلاح النظام وتدعيم الدولة الدستورية، ومن خلال عملية ديمقراطية سليمة وسلمية".



وكان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر قد دعا في كلمة متلفزة مساء الاربعاء إلى "انتخابات برلمانية مبكرة بعد حل البرلمان"، طالبا من المعتصمين "الاستمرار في الاعتصام إلى حين تحقيق المطالب".