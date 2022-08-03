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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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حيدر العبادي رئيس ائتلاف النصر: أرحب بما جاء في خطاب الصدر وهو يلتقي من جوانب عدة مع مبادرتنا لحل الأزمة
رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي: الحوارات واعادة الامور لنصابها الصحيح تبدأ بالعودة للدستور واحترام المؤسسات الدستورية
كاظم غريب آبادي: شيرين أبوعاقلة استشهدت في بلدها على يد الصهاينة لأنها كانت تنقل الحقيقة إلى العالم
كاظم غريب آبادي: منذ سبع سنوات ونحن نمنح جائزة حقوق الإنسان الإسلامية للفائزين
كاظم غريب آبادي: توقعنا من الحكومة السويدية أن تتعامل مع جرائم جماعة المنافقين الإرهابية
كاظم غريب آبادي: تم ارتكاب انتهاك جسيم لحقوق الإنسان بحق المواطن حميد نوري في السجن
كاظم غريب آبادي: نعتبر اعتقال حميد نوري وتوقيفه ومحاكمته والحكم عليه عملاً سياسياً بالكامل
كاظم غريب آبادي: قضية السيد حميد نوري هي قضية سياسية بالكامل وليست قضية قانونية أو قضائية
كاظم غريب آبادي: قضية السيد حميد نوري هي قضية سياسية بالكامل وليست قضية قانونية أو قضائية
كاظم غريب آبادي: يجب تقديم جميع الجناة العاملين في هذه الجريمة الضد الانسانية والعمل الارهابي إلى العدالة ولا يهم على أي مستوى يكونون
كاظم غريب آبادي: قضية السيد حميد نوري هي قضية سياسية بالكامل وليست قضية قانونية أو قضائية
الأربعاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش
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سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.