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"الكابينيت الإسرائيلي" ينهي إجتماعه الطارئ دون الإعلان عن نتائجه

الأربعاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

أنهى ما يسمى المجلس الأمني السياسي المصغر الإسرائيلي "الكابينيت"، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعه الطارئ الذي عقده على خلفية التوتر على حدود قطاع غزة.

العالم - الاحتلال

وقالت وسائل إعلام "إسرائيلية"، نقلاً عن مكتب رئيس وزراء كيان الاحتلال:" إن المجلس الأمني السياسي المصغر (الكابينيت) بحث اليوم الأوضاع عند الحدود مع غزة، بالإضافة إلى ملف المفاوضات البحرية مع لبنان".

وتشهد حدود قطاع غزة حالة من التوتر أعلن الاحتلال "الإسرائيلي" على أثرها إغلاق معابر القطاع لليوم الثاني على التوالي بعد تهديدات سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي وإعلان حالة الاستنفار ورفع أقصى درجات الجاهزية لدى مجاهديها، والوحدات القتالية العاملة، ، بعد الاعتداء على الشيخ بسام السعدي وعائلته واعتقاله، مما جعل الاحتلال وقادة جيشه على قدم ونصف بفعل تهديدات المقاومة؛ كونه بات على يقين تام بأنها لن تصمت على تلك الجرائم، وستوجه له ضربة موجعة.

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