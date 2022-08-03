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أميرعبداللهيان: إستفزازات أميركا مصدر تهديد للسلام والاستقرار الدوليين

أميرعبداللهيان: إستفزازات أميركا مصدر تهديد للسلام والاستقرار الدوليين
الأربعاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان، على أن الإجراءات الاستفزازية التي تقدم عليها أميركا، تشكل مصدرا لتهديد السلام والاستقرار في الصعيد الدولي.

العالم - إيران

وفي تغريدة على موقع تويتر اليوم الأربعاء، أضاف أميرعبداللهيان: إن احترام وحدة أراضي الدول، يأتي ضمن الأسس المتعارف عليها في القانون الدولي؛ وعليه فإن دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمبدأ الصين الواحدة، أمر بديهي لا يقبل الشك.

تغريدة وزير الخارجية الايراني جاءت، في ضوء زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي "نانسي بيلوسي" إلى تايوان أمس؛ والتي أثارت ردودا شديدة من جانب الصين، لتهدد على لسان وزير خارجيتها "وانغ يي"، أن "أميركا تلعب بالنار".

وصرح "وانغ يي" خلال مؤتمر صحفي بعد حضوره اجتماعا لمجلس وزراء خارجية منظمة شانغهاي للتعاون، أن مبدأ "صين واحدة" هو التوافق الذي أجمع عليه المجتمع الدولي والأساس السياسي للتبادلات الصينية مع الدول الأخرى وجوهر المصالح الأساسية للصين والخط الأحمر والخط الفاصل الذي لا يمكن تجاوزه.

وحذر الوزير الصيني من أن: بعض السياسيين الأميركيين لا يهتمون إلا بمصالحهم الذاتية ويلعبون بشكل صارخ بالنار في قضية تايوان، ويجعلون أنفسهم أعداء لـ1.4 مليار صيني، ولن ينتهي بهم الأمر بالتأكيد إلى مكان جيد.

وأضاف أن: أفعال البلطجة التي تمارسها واشنطن قد تم الكشف عنها للعالم وجعلت الشعوب في جميع الدول ترى بشكل أوضح أن الولايات المتحدة هي أكبر مدمر للسلام اليوم.

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