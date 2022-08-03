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تشاهدون الليلة في برنامج بانوارما..

العراق أفق الأزمة السياسية والتصعيد بين بكين وواشنطن إلى اين؟

العراق أفق الأزمة السياسية والتصعيد بين بكين وواشنطن إلى اين؟
الأربعاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

يتناول برنامج بانوراما في ملفه الأول لهذه الليلة.. تأكيد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، أنه لا فائدة من الحوار بعد أن قال الشعب كلمته الحرة العفوية.

العالم - بانوراما

كما دعا السيد مقتدى الصدر إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد حل البرلمان الحالي، وطالب انصاره بمواصلة الاعتصام حتى تحقيق المطالب وأشار إلى ان الشعب سأم الطبقة الحاكمة برمتها بمن فيها بعض من في التيار.

ويتناول البرنامج في ملفه الثاني: مغادرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي" تايوان بعد زيارة عدتها الصين استفزازية وتوعدت برد حازم.

ومن المقرر أن تواصل بيلوسي جولتها الآسيوية متوجهة إلى كوريا الجنوبية واليابان، وفي الاثناء أعلنت تايبيه أن سبعا وعشرين طائرة حربية صينية دخلت مجال الدفاع الجوي لتايوان، فيما كانت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تجري زيارتها المثيرة للجدل.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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