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خبير الأردني يحذر من وضع خطير يهدد حياة الأردنيين!

خبير الأردني يحذر من وضع خطير يهدد حياة الأردنيين!
الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:١١ بتوقيت غرينتش

حذر خبير الأفاعي الأردني ياسين الصقور، من أن الأفاعي السامة قد تغزو العاصمة الأردنية عمان، وحذّر من "وضع خطير يهدد حياة الأردنيين".

العالم-الأردن

وفي حديث لموقع "خبرني" عزا الصقور سبب ذلك إلى القتل الجائر للأفاعي غير السامة، وهو ما يفاقم انتشار الأفاعي السامة، كون النوع غير السام منها يفترس السام، وبالتالي يحمي البيئة والأردنيين من خطر انتشار السام منها.

وأضاف أن انتشار الأفاعي السامة يكثر في الليل والصباح الباكر، بينما الأفاعي غير السامة تنتشر في فترة النهار، ما يعرضها لخطر القتل الجائر.

وأشار إلى عدم وجود أي تجاوب من وزارتي الزراعة والبيئة، أو أي جهة مختصة، إذ وعده مسؤول في وزارة الزراعة قبل عامين بالعمل على حل المشكلة "لكن لم يتم القيام بأي إجراءات".

وطالب الخبير الأردني الجهات المختصة بالانتباه لهذا الوضع الذي وصفه بالخطير، ويهدد حياة الأردنيين.

وأوضح الصقور أن أكثر 3 أنواع من الأفاعي السامة والمسببة لحالات اللدغ في الأردن هي أفعى فلسطين، وأفعى الحراشف، وأفعى الخبيث الأسود.

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