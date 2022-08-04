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قرار أممي ينتقد فرنسا على منع امرأة من ارتداء الحجاب في مدرسة عامة

قرار أممي ينتقد فرنسا على منع امرأة من ارتداء الحجاب في مدرسة عامة
الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

اعتبرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن فرنسا انتهكت المعاهدات الحقوقية بمنعها امرأة من ارتداء الحجاب خلال مشاركتها في دورة تدريبية بإحدى المدارس.

العالم-اوروبا

وأوضحت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن تلك الخطوة خرقت "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وجاء قرار اللجنة عقب شكوى قدمتها في العام 2016 مواطنة فرنسية من مواليد العام 1977 لم يرغب محاميها في كشف اسمها.

وقال محاميها سيفين غويز غويز لوكالة فرانس برس: "هذا قرار مهم يظهر أن فرنسا لديها عمل يجب القيام به في مجال حقوق الإنسان خصوصا في ما يتعلق بمسألة احترام الاقليات الدينية لاسيما الجالية المسلمة".

وكانت هذه المرأة تشارك في دورة تدريبية مهنية للبالغين في العام 2010، واجتازت مقابلة واختبار دخول.

لكن مدير مدرسة لانجفان والون الثانوية في الضواحي الجنوبية الشرقية لباريس، رفض السماح لها بالدخول بسبب حظر الرموز الدينية في المؤسسات التعليمية العامة.

وقالت اللجنة الأممية: "منعها من المشاركة في الدورة المهنية وهي بالحجاب يشكّل قيدا على حريتها الدينية بما يخالف حقوق الإنسان".

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قرار أممي ينتقد فرنسا على منع امرأة من ارتداء الحجاب في مدرسة عامة

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