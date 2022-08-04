كيف يقرأ الأميركي الكلام الموجه اليه حول ضرورة الإنتباه لضيق الوقت؟

وقال عتريسي في حديث لقناة العالم: ان الولايات المتحدة الامريكية تهدف من وراء اطالة امد الوقت حتى يضعف المفاوض اللبناني او يتراجع وبنفس الوقت يكون الاسرائيلي بدأ باستخراج النفط والغاز.

واكد عتريسي، معروف عن الامريكي بانه ذكي في التفاوض وبتطويل الوقت في هذا الموضوع، كما هو حال المفاوضات النووية الايرانية والتي مدّها بعشرات الجلسات ويدخل نقاطاً اضافية ويخرج اخرى، معتبراً ان كلام السيد حسن نصرالله واضح "باننا نعرفكم ونعرف انكم تتلاعبون بالوقت، ولهذا ليس من الضرور لاستخدام هذا الاسلوب".

واضاف عتريسي، ان السيد نصرالله قال ان المسألة واضحة باستحصال حق لبنان، وعلى واشنطن ان تسرع وتحصل على اجوبة الاسرائيلي وألا تستخدم لعبة المفاوضات، مشدداً على انه يجب ان يكون هناك تفاوض سريع وجدي وواضح، خصوصاً وان الموقف اللبناني واضح ومنسجم مع موقف المقاومة، بمعنى ان الموقف الرسمي اصبح يقف خلف المقاومة.

وبين عتريسي بان هناك معادلة جديدة تحدث عنها السيد نصرالله التي ارسلها من خلالها الرسائل الميدانية وان المقاومة تعرف كل الحقول والاحداثيات الموجهة اليها والمسافات التي تبعد فيها، وقادرة على منع وتعطيل اي استخراج للنفط من جميع الابار النفطية الموجودة في المياه اللبنانية.

بدوره، اكد الخبير في الشؤون الاسرائيلية عادل شديد، ان كيان الاحتلال الاسرائيلي يسعى الى بث اجواء ايجابية باشاعة التوصل الى اتفاق سريع حول ترسيم الحدود البحرية يضمن للاسرائيلي واللبناني استخراج النفط والغاز.

وقال شديد: ان هذا يعني ان تهديدات الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حاضرة بقوة على طاولة المفاوضات، ويبدو من خلال تجارب المفاوضات الاسرائيلية مع الفلسطينيين والاطراف العربية الاخرى، ان اسقاطها في هذه المرة مسألة صعبة، بل مستحيلة، خاصة هذا التحويل الكبير في الموقف والخطاب الاسرائيلي ازاء الموضوع وكأنه قد طوى شوطاً طويلاً، يؤكد ان ما بناه الاحتلال الاسرائيلي على فرضيات حين ذهب باتجاه استخراج الغاز، ثبتت انها كانت خاطئة باعتبار ان الوضع الداخلي في لبنان لا يسمح لحزب الله بترجمة تهديدات السيد نصرالله او ان ايران ومحورها ليسوا معنيين في هذا الوقت باتجاه الذهاب الى المواجهة.

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https://www.alalam.ir/news/6295608