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"العفو الدولية" تتهم أوكرانيا بانتهاك القوانين الدولية

الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

صرحت منظمة العفو الدولية أن القوات الأوكرانية تنتهك القوانين الدولية والعسكرية عندما تنشر الأسلحة والمعدات في مدارس ومستشفيات المدن وتعرض للخطر حياة السكان المدنيين.

العالم-روسيا

ونقل تقرير جديد للعفو الدولية عن تصريح الأمين العام للمنظمة، أنييس كالامار، قوله: "سجلنا حالات تكشف تعريض القوات الأوكرانية حياة السكان المدنيين للخطر وانتهاكها القوانين العسكرية أثناء أعمالها في المناطق السكنية. اعتبار هذه المواقع مراكز دفاعية للجيش الأوكراني لا يعفيها من الامتثال للقانون الإنساني الدولي".

وأضاف التقرير أن القوات الأوكرانية "تلحق أضرارا بالسكان المدنيين... عندما تستخدم أنظمة الأسلحة في التجمعات السكنية بما في ذلك في المدارس والمستشفيات"، مشددا على أن أوكرانيا تنتهك بهذه الصورة ليس القوانين العسكرية فحسب، بل والقوانين الإنسانية الدولية.

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"العفو الدولية" تتهم أوكرانيا بانتهاك القوانين الدولية