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محمد اسلامي للعالم: نتمسك بمعاهدة عدم الانتشار ولسنا بحاجة لبرنامج عسكري نووي لأنه لامكان للقنبلة الذرية في عقيدتنا الدفاعية ولا في معتقداتنا

الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

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