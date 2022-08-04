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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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اسلامي:تسريع أنشطتنا النووية يهدف لايصال التكنولوجيا النووية لحياة المواطن وتوسيع إنتاج الأدوية الإشعاعية والانتفاع من ميزات هذه التقنية
اسلامي: الغربيون متورطون بفيروس"فرض الحظر"بينما نتطلع لإلغائه ليدركوا انهم لن يحققوا شيئا باتهاماتهم المزعومة التي يثيرونها منذ سنوات
اسلامي: سنستمر بخطواتنا وتوسيع قدراتنا حتى يعود الطرف الآخر لالتزاماته ويلغي الحظر ويتخلى عن القضايا المزعومة التي تعتبر اتهامات ضد ايران
محمد اسلامي: يمكن القول انه تم العمل بالكامل بقانون المبادرة الاسراتيجية لالغاء الحظر حتى الان
اسلامي: قانون المبادرة الاستراتيجية ينص على تركيب الف جهاز "اي ار 6" للطرد المركزي وتصميم مفاعل اراك وانتاج يورانيوم مخصب بنسبة 20 بالمئة
محمد اسلامي: الوكالة الدولة الذرية لم يكن لديها أي نهج تقني وهذه الأساليب هي توجهات سياسية استخدمتها الوكالة
محمد اسلامي: الوثائق المزعومة هي أشياء قدمتها لهم إسرائيل حسب قولهم ، والتحدث بالمنطق الاسرائيلي لا يليق بمنظمة تابعة للأمم المتحدة
رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي: الاجتماع في قطر كان لقاء خاصا لكن المفاوضات ستعقد في فيينا
محمد اسلامي: رغم انسحابهم من تلك المعاهدة لأكثر من عام دون تنفيذها وحتى منعوا الاخرين من تطبيقها لكن ايران ظلت ملتزمة بها
محمد اسلامي: الوثيقة المتفق عليها بين 1 + 5 وإيران تتضمن تعهدات من الجانبين وقد نفذتها إيران من جانب واحد دون تقصير وعملت بها كواجب شرعي
محمد اسلامي للعالم: نتمسك بمعاهدة عدم الانتشار ولسنا بحاجة لبرنامج عسكري نووي لأنه لامكان للقنبلة الذرية في عقيدتنا الدفاعية ولا في معتقداتنا
الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.