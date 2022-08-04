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محمد اسلامي: الوثيقة المتفق عليها بين 1 + 5 وإيران تتضمن تعهدات من الجانبين وقد نفذتها إيران من جانب واحد دون تقصير وعملت بها كواجب شرعي

الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

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