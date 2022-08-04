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محمد اسلامي: رغم انسحابهم من تلك المعاهدة لأكثر من عام دون تنفيذها وحتى منعوا الاخرين من تطبيقها لكن ايران ظلت ملتزمة بها

الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

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