الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢
٠٧:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

محمد اسلامي: الوثائق المزعومة هي أشياء قدمتها لهم إسرائيل حسب قولهم ، والتحدث بالمنطق الاسرائيلي لا يليق بمنظمة تابعة للأمم المتحدة

الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هل إعترف الاحتلال باتفاقية ترسيم الحدود مع لبنان هي استسلام وانتصار لحزب الله؟

لماذا بسام السعدي؟

ما حقيقة الثقوب على هيكل طائرة نانسي بيلوسي في تايوان؟

في مقابلة خاصة مع قناة "العالم" ؛ رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية يسلط الضوء على مستجدات الملف النووي

کیان الاحتلال يواصل إغلاق قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي

في الذكرى الـ2 لانفجار المرفأ.. حزب الله يطالب بتحقيق نزيه وشفاف بعيدا عن الاستثمار السياسي