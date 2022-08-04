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اسلامي: قانون المبادرة الاستراتيجية ينص على تركيب الف جهاز "اي ار 6" للطرد المركزي وتصميم مفاعل اراك وانتاج يورانيوم مخصب بنسبة 20 بالمئة

الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

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