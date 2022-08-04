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في مقابلة خاصة مع قناة "العالم" ؛

رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية يسلط الضوء على مستجدات الملف النووي

رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية يسلط الضوء على مستجدات الملف النووي
الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٩ بتوقيت غرينتش

في لقاء خاص مع قناة "العالم" سلط رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية السيد محمد اسلامي الضوء على مستجدات الملف النووي الايراني والمفاوضات النووية .

العالم - ايران

وفي هذه المقابلة التي ستبث مساء، اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت طهران ( الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة )، قال اسلامي، ان الوكالة الذرية ورغم التفاهم في طهران اعتبرت وفي خطوة غريبة ردود إيران على القضايا المزعومة غير مقبولة قبل تلقي إجابات من طهران .

ولفت اسلامي الى اننا نتمسك بمعاهدة عدم الانتشار ولسنا بحاجة لبرنامج عسكري نووي لأنه لامكان للقنبلة الذرية في عقيدتنا الدفاعية ولا في معتقداتنا .

وفي جانب اخر من المقابلة اكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الوطنية على ان اليقظة والإجراءات الأمنية احبطت العمليات التخريبية ضد المنشآت النووية .

كما طالب السيد اسلامي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتخلي عن تقديم الحجج الواهية واضاف : الوثيقة المتفق عليها بين 1 + 5 وإيران تتضمن تعهدات من الجانبين وقد نفذتها إيران من جانب واحد دون تقصير وعملت بها كواجب شرعي ، ورغم انسحابهم من تلك المعاهدة لأكثر من عام دون تنفيذها وحتى منعوا الاخرين من تطبيقها لكن ايران ظلت ملتزمة بها .

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في مقابلة خاصة مع قناة "العالم" ؛ رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية يسلط الضوء على مستجدات الملف النووي

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