ما حقيقة الثقوب على هيكل طائرة نانسي بيلوسي في تايوان؟

العالم-الاميركيتان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور والفيديوهات لطائرة بيلوسي أثناء هبوطها في مطار سونغ شان في العاصمة التايوانية، مشيرين إلى وجود ثقوب مريبة على هيكل الطائرة.

وتساءل نشطاء ما إذا كانت الطائرة قد استهدفت أثناء وجودها في الجو، خاصة أن زيارة بيلوسي لتايوان لم ترق للصين التي توعدت بالانتقام.

ونظرا لعدم تناول الموضوع في وسائل الإعلام الأجنبية، أثار الموضوع شكوكا حول ماهيته، فالفيديوهات المتداولة تظهر بوضوح ثقبين في هيكل طائرة "بوينغ سي-40 كليبر" مع علامة الاتصال "SPAR19" التي كانت تستقلها رئيسة مجلس النواب الأمريكي.

واشار موقع روسيا اليوم انه في الواقع يبدو أن الثقوب موجودة في كل طائرات "بوينغ سي-40 كليبر Boeing C-40 Clipper"، وهي طائرة نقل عسكري أنتجت في الولايات المتحدة، من صناعة شركة "بوينغ".

وقد دخلت هذه الطائرة في الخدمة يوم 21 أبريل 2001، حيث صنع منها 19 طائرة، سعر الواحدة منها 70 مليون دولار.

يذكر أن زيارة بيلوسي لتايوان هي الأولى منذ 25 عاما لرئيس مجلس نواب أمريكي، وتأتي في مرحلة متدنية من العلاقات الأمريكية الصينية.