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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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مراسل العالم: المجموعات المسلحة المدعومة تركيا تستهدف بالمدفعية الثقيلة مواقع قسد في قرية الطويلة غرب بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي
مراسل العالم:القوات الامريكية تخرج قافلة من صهاريج النفط السوري المسروق من محافظة الحسكة إلى شمال العراق عبر معبر المحمودية غير الشرعي
مصدر مطلع بالوفد الايراني المفاوض: الكرة الان بملعب الاميركان واذا ارادوا التوصل الى توافق عليهم الاستفادة من الفرصة التي منحها لهم اعضاء الاتفاق
مصدر مطلع في الوفد الايراني المفاوض: ايران لم تتخل عن طلب رفع حرس الثورة الاسلامية من قائمة الارهاب الاميركية وما تم تداوله اعلاميا لا أساس له
الوفد الايراني المفاوض برئاسة علي باقري كني يصل الى فيينا للمشاركة في محادثات الغاء الحظر
الخارجية الأوكرانية تدعو لبنان إلى إلغاء قرار السماح بمغادرة سفينة سورية "متهمة بنقل حبوب أوكرانية مسروقة"
دعوات مقدسية لشد الرحال للأقصى السبت والأحد المقبلين والتصدي لاقتحام آلاف المستوطنين تزامنا مع ذكرى "خراب الهيكلين"
اسلامي:تسريع أنشطتنا النووية يهدف لايصال التكنولوجيا النووية لحياة المواطن وتوسيع إنتاج الأدوية الإشعاعية والانتفاع من ميزات هذه التقنية
اسلامي: الغربيون متورطون بفيروس"فرض الحظر"بينما نتطلع لإلغائه ليدركوا انهم لن يحققوا شيئا باتهاماتهم المزعومة التي يثيرونها منذ سنوات
اسلامي: سنستمر بخطواتنا وتوسيع قدراتنا حتى يعود الطرف الآخر لالتزاماته ويلغي الحظر ويتخلى عن القضايا المزعومة التي تعتبر اتهامات ضد ايران
الوفد الايراني المفاوض برئاسة علي باقري كني يصل الى فيينا للمشاركة في محادثات الغاء الحظر
الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٤١ بتوقيت غرينتش
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فلسطین
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من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.