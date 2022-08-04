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الوفد الايراني المفاوض برئاسة علي باقري كني يصل الى فيينا للمشاركة في محادثات الغاء الحظر

الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٤١ بتوقيت غرينتش

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