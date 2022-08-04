عون: أؤكد التزامي إحقاق العدالة المستندة الى حقيقة كاملة

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‏وغرد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون عبر تويتر: بعد عامين على فاجعة 4 آب، أشارك أهالي الضحايا والجرحى حزنهم، وعائلات الموقوفين معاناتهم وأؤكد لهم التزامي إحقاق العدالة المستندة الى حقيقة كاملة، يكشفها مسار قضائي نزيه يذهب حتى النهاية، بعيدا من أي تزوير أو استنسابية أو ظلم، لمحاسبة كل من يثبت تورطه، لأن لا أحد فوق القانون .

كذلك غرد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر تويتر في ذكرى انفجار مرفأ بيروت: يوم حزين لن ينجلي سواده قبل معرفة الحقيقة الكاملة لترقد أرواح الضحايا بسلام وتتبلسم قلوب ذويهم. لن يستقيم ميزان العدالة من دون معاقبة المجرمين وتبرئة المظلومين، ولا قيامة للبنان من دون العدالة الناجزة، مهما طال الزمن.

ولفت الجيش اللبناني، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أنّ في الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت الكارثي، عزاؤنا لأهالي الشهداء العسكريين والمدنيين، وتحية إكبار للذين بلسموا جراحهم وعادوا إلى الحياة.

وذكر أنّه منهم نستلهم العزيمة للاستمرار، والأمل في أن تستعيد عاصمتنا قريبًا بريقها ومكانتها.

اليوم 4 اب (اغسطس) ذكرى السنوية الثناية لانفجار مرفأ بيروت وفي الذكرى الثانية لانفجار المرفأ، سيشهد وسط بيروت سلسلة من التحركات والاحتجاجات الشعبية التي ينظمها اهالي ضحايا انفجار المرفأ، والتي من المتوقع ان تتطالب بأمرين جوهريين أولهما جلاء الحقيقة وثانيهما المحافظة على الاهراءات باعتبارها الشاهد الأول على جريمة العصر.

وبحسب ما تم اعلانه، تبدو خارطة التحركات الشعبية وفقا للاتي: مسيرة شعبية اولى تنطلق عند الساعة الثالثة بعد الظهر من قصر العدل نحو تمثال المغترب.

مسيرة شعبية ثانية تنطلق عند الساعة الرابعة بعد الظهر من مبنى جريدة النهار نحو تمثال المغترب.

مسيرة شعبية ثالثة تنطلق عند الساعة الرابعة بعد الظهر من مركز فوج إطفاء بيروت في الكرنتينا نحو تمثال المغترب.



وهذه المسيرات الـ 3 ترفع شعار 4 آب... إنفجار بحجم وطن، وفقا لما نشره أهالي الضحايا عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق وطلب أهالي الضحايا من المشاركين في المسيرات ارتداء قمصان بيضاء ملطخة باللون الاحمر تعبيرا عن رمزية المناسبة.