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الوفد الايراني المفاوض يصل الى فيينا

الوفد الايراني المفاوض يصل الى فيينا
الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:١٥ بتوقيت غرينتش

وصل الوفد الايراني المفاوض برئاسة مساعد الخارجية للشؤون السياسية علي باقري كني الى العاصمة النمساوية فيينا صباح اليوم للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات الرامية الى رفع الحظر.

العالم - ايران

وقال علي باقري كني كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين في تغريدة على تويتر امس الاربعاء إن الكرة في ملعب الولايات المتحدة لإنقاذ الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وكتب باقري كني "سنتوجه إلى فيينا لدفع المفاوضات الى الامام. تقع المسؤولية على أولئك الذين انتهكوا الاتفاق وفشلوا في الابتعاد عن الإرث المشؤوم".

وأضاف "يتعين على الولايات المتحدة اغتنام الفرصة السخية التي يتيحها شركاء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي). الكرة في ملعبهم لإظهار قدر من النضج والتصرف بمسؤولية".

كما قال كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كني لدى استقباله الموفد الايطالي الى طهران برئاسة رئيس دائرة السياسة والامن في وزارة الخارجية الايطالية "باسكواله فيرارا: ان المفاوضات القادمة في فيينا ستشهد اختبارا لجدية وحقيقة ارادة الجانب الاميركي للتوصل الى اتفاق.

وفيما يتعلق بآخر تطورات مفاوضات الغاء الحظر قال باقري ان الهدف من هذه المفاوضات هو تحديد شروط عودة الولايات المتحدة الى الاتفاق النووي ولذلك لايمكن لاميركا ان تضع شروطا امام ايران التي تعتبر من اضلاع الاتفاق النووي.

وتابع باقري: ان المفاوضات القادمة ستشهد اختبارا لجدية وحقيقة ارادة الاميركيين للتوصل الى اتفاق.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني قد اعلن في وقت سابق من يوم الاربعاء ان فريق التفاوض الايراني سيتوجه إلى فيينا لاستئناف المفاوضات لرفع الحظر الجائر على الشعب الايراني.

واوضح كنعاني ان هذه الجولة من المحادثات ، ستعقد كما في السابق مع منسق الاتحاد الأوروبي ، وسيجري التباحث بخصوص الأفكار التي قدمتها الأطراف ، بما في ذلك الأفكار التي قدمتها الجمهورية الإسلامية الايرانية ، والتي تم عرضها على الجانب الآخر. هذا الاسبوع .

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ، مجدداً عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على التوصل إلى اتفاق راسخ يضمن حقوق ومصالح الشعب الإيراني ، معرباً عن أمله في أن تحسم الاطراف الاخرى الموقف من خلال اتخاذ القرارات اللازمة والتركيز الجاد على حل القضايا المتبقية وإجراء الحوارات من أجل التقدم الفعال.

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