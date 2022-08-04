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رشيدة طليب تفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي الامريكي

رشيدة طليب تفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي الامريكي
الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٧ بتوقيت غرينتش

فازت عضو الكونغرس الأمريكي من أصول فلسطينية رشيدة طليب، بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لاختيار مرشح الحزب في نهاية العام الجاري عن ولاية ميشيغان.

العالم-الاميركيتان

وطليب التي أصبحت معروفة دوليا كعضو في المجموعة التقدمية للكونغرس، المعروفة باسم "the squad" أي المجموعة، تقدمت على منافستها جانيس وينفري بنسبة 64٪ مقابل 22٪ مع فرز 99٪ من الأصوات. وقد أعلن عن فوزها صباح اليوم الخميس.

وقالت طليب: "لا ينبغي لأحد أن يأتي إلى مجتمعاتنا ويخبرنا كيف نفكر أو نصوت. ديمقراطيتنا هي لنا. بالأمس، أظهرنا للناس أن مليون دولار من الإعلانات الهجومية لا يمكن أن توقفنا"، مضيفة: "هذه الفتاة من جنوب غرب ديترويت لن تذهب إلى أي مكان... أنا بدأت للتو".

وفازت طليب في انتخابات الكونغرس لأول مرة في عام 2018، لتصبح أول امرأة أمريكية من أصل فلسطيني في الكونغرس الأمريكي، ومعها النائبة الديمقراطية إلهان عمر، لتصبح واحدة من أول امرأتين مسلمتين في الكونغرس.

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