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مصدر مطلع في الوفد الايراني المفاوض: ايران لم تتخل عن طلب رفع حرس الثورة الاسلامية من قائمة الارهاب الاميركية وما تم تداوله اعلاميا لا أساس له

الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٤ بتوقيت غرينتش

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