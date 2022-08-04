الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢
٠٩:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم:القوات الامريكية تخرج قافلة من صهاريج النفط السوري المسروق من محافظة الحسكة إلى شمال العراق عبر معبر المحمودية غير الشرعي

الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فيديو مهين لاعتقال إماراتييْن بعد حادثة إطلاق نار في تل أبيب

خاص بقناة العالم.. ايران تحذر.. هذه المرة لن نتعامل كالسابق +فيديو

الصين ستطلق صواريخ في المناطق المحيطة بتايوان في وقت قريب

تايوان تنشر أنظمة صواريخ لمراقبة التدريبات الصينية

الاحتلال يجري عمليات الهدم والمصادرة في الضفة والقدس..36 مدرسة مهددة بالهدم

الصين تلغي اجتماعا مع اليابان بسبب بيان مجموعة السبع بشأن تايوان