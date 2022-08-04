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خاص بقناة العالم..

شاهد الدليل علی سلمية البرنامج النووي الايراني

الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٧ بتوقيت غرينتش

جدد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي التأكيد علی سلمية البرنامج النووي الايراني باعتراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

العالم - ايران

وقال اسلامي في مقابلة خص بها قناة العالم:"انظروا الی أي مرحلة خلال الـ20 عام الماضية، فقد أطلقوا ذات الادعاء بأن ايران تقوم في مکان ما بأنشطة نووية عسکرية؛ فيما أعلنت الوکالة الدولية مراراً عدم وجود أي انحراف في برنامجنا النووي".

واعتبر اسلامي أنّ الادعاءات الغربية بقرب التوصل الى صناعة قنبلة نووية تأتي فقط من أجل خداع الرأي العام العالمي.

وتنطلق اليوم في فيينا جولة جديدة من محادثات إلغاء الحظر تناقش الأفكار التي قدّمتها جميع الأطراف، بما فيها المقترحات الإيرانية.

وستُبث هذه المقابلة مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت طهران (الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة) علی شاشة قناة العالم.

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