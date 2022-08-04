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انفوغرافیک.. بوادر تفاعل بين القوى السياسية مع دعوة الصدر الى حل البرلمان

انفوغرافیک.. بوادر تفاعل بين القوى السياسية مع دعوة الصدر الى حل البرلمان
الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش

تفاعلت الاوساط السياسية العراقية، مع دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى إجراء انتخابات مبكرة بعد حل البرلمان الحالي.

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