فيديو مهين لاعتقال إماراتييْن بعد حادثة إطلاق نار في تل أبيب

العالم-الامارات

فقد اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مساء الثلاثاء، مشتبهين اثنين في حادثة إطلاق نار في وسط مدينة تل أبيب، على خلفية جنائية وفي محاولة لتصفية شخص مطلوب للشرطة.

وفي أعقاب اعتقال المشتبهين تبين أن لا علاقة لهما بمحاولة اطلاق النار، إذ اتضح أنهما سائحان من الإمارات، وفق ما ذكر موقع “واينت” الإلكتروني اليوم.

وفي أعقاب إطلاق النار، في شارع ديزنغوف في تل أبيب، شعر السائحان الإماراتيان بالخوف وحاولا الفرار من المكان.

إلا أن عناصر الشرطة تواجدوا في المنطقة وأوقفوهما ثم جرى التحقيق معهما. وبعد ساعة أعلنت الشرطة عن إخلاء سبيلهما وأن لا علاقة لهما بإطلاق النار.

وسخر مغردون عرب من حادثة اعتقال الإماراتيين وما تعرضوا له من إهانة وسوء معاملة في وقت حاول النظام الإماراتي مرارا الترويج للسياحة في الاراضي المحتلة وما تشهده من أمن وأمان.

وسبق أن أثارت أغنية عبرية تسخر من التطبيع مع الإمارات تثير في العالم العربي وسط إجماع على التهكم من أبوظبي التي تحولت إلى منصة استهزاء دائم من الصهاينة.

وفي حينه ذكرت صحيفة هآرتس العبرية أن “دبي.. دبي” أغنية ساخرة أدتها المغنية الكوميدية “الإسرائيلية” نعوم شوستر إلياسي، تم بثها الأسبوع الماضي على “محطة تلفزيون إسرائيلية”، وبات يتردد صداها عبر الشبكات الاجتماعية في الدول العربية.