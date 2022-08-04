الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢
١٠:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

خاص بقناة العالم..

ايران تحذر.. هذه المرة لن نتعامل كالسابق +فيديو

الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:١٠ بتوقيت غرينتش

حذر رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي من فشل المحادثات النووية في فيينا، مهدداً ان موقف ايران لن يكون بعد اليوم کسابقه.

العالم - ايران

وحول مستقبل المفاوضات النووية، اكد اسلامي لبرنامج "من طهران" على شاشة قناة العالم:"سيُعرض في وقت لاحق أنّ عودة ايران لتنفيذ التزاماتها في الاتفاق النووي مشروطة بحسن نية الطرف الآخر، وأن تتطابق أفعاله وأقواله".

وصرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية:"هذه المرة ليست کسابقاتها؛ هذه المرة أي تقصير أو تذبذب في تنفيذ تعهداتهم سيواجه بإجراءات متقابلة".

وتنطلق اليوم في فيينا جولة جديدة من محادثات إلغاء الحظر تناقش الأفكار التي قدّمتها جميع الأطراف، بما فيها المقترحات الإيرانية.

وستُبث هذه المقابلة مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت طهران (الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة) علی شاشة قناة العالم.

روابط ذات صلة

الوفد الايراني المفاوض يصل الى فيينا

موسكو: مستعدون للمشاركة في مفاوضات بناءة لاتمام الاتفاق في فيينا

باقري كني: الكرة في ملعب الولايات المتحدة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. روسيا تلوح بزلزال اقتصادي مدمر للقارة العجوز

الامن الايراني يعتقل 10 تكفيريين كانوا يعتزمون تنفيذ عمليات ارهابية في مراسم العزاء الحسيني

الدفاع الصينية: الاستفزازات الأمريكية ستدفع تايوان إلى "هاوية الكوارث"

وزير النفط الايراني: مستعدون لإعادة إنتاجنا من النفط لمستوى ما قبل الحظر

كنعاني: عزة واقتدار وأمن ايران ترسخت في ظل حكمة قائد الثورة

منع مواطنين من مغادرة البلاد إلى العتبات المقدسة في العراق