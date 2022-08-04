ايران تحذر.. هذه المرة لن نتعامل كالسابق +فيديو

العالم - ايران

وحول مستقبل المفاوضات النووية، اكد اسلامي لبرنامج "من طهران" على شاشة قناة العالم:"سيُعرض في وقت لاحق أنّ عودة ايران لتنفيذ التزاماتها في الاتفاق النووي مشروطة بحسن نية الطرف الآخر، وأن تتطابق أفعاله وأقواله".

وصرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية:"هذه المرة ليست کسابقاتها؛ هذه المرة أي تقصير أو تذبذب في تنفيذ تعهداتهم سيواجه بإجراءات متقابلة".

وتنطلق اليوم في فيينا جولة جديدة من محادثات إلغاء الحظر تناقش الأفكار التي قدّمتها جميع الأطراف، بما فيها المقترحات الإيرانية.

وستُبث هذه المقابلة مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت طهران (الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة) علی شاشة قناة العالم.