ايران.. الكرة في المعلب الاميركي + فيديو

العالم - أوروبا

لاحياء الاتفاق النووي، توجهت وفود كل من ايران وأوروبا والولايات المتحدة الى فيينا، لعقد جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة لرفع الحظر، أكدت طهران ان الهدف منها تحديد ظروف عودة واشنطن للاتفاق.

وكتب كبير المفاوضين الايرانيين، علي باقري كني في تغريدة قبيل التوجه الی فيينا:"في الطريق إلى فيينا لدفع المفاوضات تقع المسؤولية على أولئك الذين انتهكوا الاتفاق وفشلوا في الابتعاد عن الإرث المشؤوم. يتعين على الولايات المتحدة اغتنام الفرصة السخية التي يتيحها شركاء خطة العمل الشاملة المشتركة. الكرة في ملعبهم لإظهار قدر من النضج والتصرف بمسؤولية".

هذه الجولة من المحادثات ستعقد، بحسب المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، بتنسيق اوروبي، وستناقش الافكار التي قدمتها جميع الاطراف بما فيها المقترحات الايرانية.

وجاء في تغريدة للموفد الأميركي، روبرت مالي:"توقعاتنا قيد التحقق، لكن الولايات المتحدة ترحب بجهود الاتحاد الأوروبي وعلى استعداد للمحاولة بحسن نية للتوصل إلى اتفاق".

مفاوض الاتحاد الاوروبي انريكي مورا اعلن هو ايضا انه في طريقه الى فيينا لمناقشة العودة الى التطبيق الكامل للاتفاق النووي، الذي اكد المبعوث الروسي استعداده للمشاركة في محادثات بناءة لانقاذه.

وعشية انطلاق المفاوضات، اكد السفير الايراني لدى الامم المتحدة مجيد تخت روانتشي ان بلاده ستوقف اجراءاتها التعويضية وستعاود التنفيذ الكامل للاتفاق النووي، عندما تتخذ الولايات المتحدة القرار الصحيح، فيما اعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي ان قرار ضخ الغاز في اجهزة الطرد المركزي الجديدة جاء رداً على اجراءات الحظر الاميركي الاخيرة، مشددا على ان طهران ستتخذ اي خطوة تضمن حقوق ومصالح الشعب الايراني.