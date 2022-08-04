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مجالس العزاء في بلدات النيجيرية+صور

مجالس العزاء في بلدات النيجيرية+صور
الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٦ بتوقيت غرينتش

تشهد نيجيريا مراسم العزاء الحسيني بمناسبة محرم الحرام و عاشوراء الامام الحسين (ع).


العالم-افريقيا

ويشارك اتباع ومحبي اهل البيت عليهم السلام في هذه المجالس لاحياء الذكرى رغم الضغوط التي يتعرضون لها على يد السلطات في نيجيريا .

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