كنعاني: عزة واقتدار وأمن ايران ترسخت في ظل حكمة قائد الثورة

العالم - ايران

جاء ذلك في تغريدة كتبها كنعاني اليوم الخميس ارفقها بصور خمسة من الشهداء المدافعين عن المقدسات الذين استشهدوا في سوريا.

وقال: "إن عزة واقتدار وامن الجمهورية الإسلامية الايرانية ترسخت في ظل حكمة قائد الثورة والربط بين الميدان (العسكري) والدبلوماسية ، مخططات الاعداء البغيضة اُجهضت ، مراقد اهل البيت حُفظت وبقيت حدود ايران العزيزة مصانة من خطر الارهاب الداعشي.

كما حيا المتحدث باسم وزارة الخارجية الارواح الطاهرة للشهداء المدافعين عن المقدسات وحياض المصالح والامن القومي.

يذكر ان جثث خمسة شهداء من المدافعين عن مراقد اهل البيت (ع) وهم الشهيد العميد "عبد الله اسكندري" والشهيد العميد "رحيم كابلي" والشهيد "مصطفى تاش موسى" والشهيد "محمد أمين كريميان" والشهيد "عباس آسمية" تم التعرف عليهم من خلال اختبار الحمض النووي. هؤلاء الشهداء هم من محافظات مازندران والبرز وفارس الذين ذهبوا إلى سوريا للدفاع عن مرقد السيدة زينب (س) ومحاربة الإرهابيين التكفيريين واستشهدوا لكن أجسادهم الطاهرة بقيت في الأراضي السورية لغاية الأيام القليلة الماضية.