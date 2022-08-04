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مصدر مطلع لـ ارنا :

ايران لم تتخل عن طلب الغاء الحرس الثوري من قائمة الارهاب الامريكية

ايران لم تتخل عن طلب الغاء الحرس الثوري من قائمة الارهاب الامريكية
الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:١٨ بتوقيت غرينتش

نفى "مصدر مطلع من اعضاء الوفد الايراني المفاوض"، صحة الشائعات التي تشير الى تخلي ايران عن الغاء اسم الحرس الثوري من "قائمة الارهاب" الامريكية.

العالم - ايران

وفي تصريح لوكالة ارنا، اكد المصدر نفسه بان المزاعم الاعلامية (لصحيفة وول ستريت) في هذا الخصوص، لا اساس لها من الصحة.

واضاف : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية، ابدت حسن النوايا خلال المفاوضات، كما اكدت على ارادتها في التوصل الى اتفاق جيد.

واستطرد المصدر قائلا : ان الكرة الان في ملعب امريكا، ولو اراد هؤلاء التوصل الى الاتفاق المنشود مع ايران، اذن ينبغي عليهم اغتنام الفرصة التي منحهم اعضاء الاتفاق النووي والتصرف من منطلق المسؤولية.

وكانت صحيفة وول ستريت الامريكية قد ادعت بان "ايران قررت التخلي عن طلب الغاء اسم الحرس الثوري من قائمة الارهاب، لكنها ماتزال تريد الحصول على ضمانات قوية من امريكا"؛ الامر الذي فنده المصدر المطلع من اعضاء الفريق الايراني المفاوض.

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