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نائبة استرالية تهين الملكة البريطانية حين تأدية القسم

الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:٤٩ بتوقيت غرينتش

اختصرت عضو مجلس الشيوخ الأسترالي، ليديا ثورب، عقود وقرون من الإستعمار البريطاني بكلمة أثناء أدائها القسم الخاص بمجلس الشيوخ.

العالم - أوروبا

وأدخلت ليديا ثورب كلمة على القسم حيث وصفت الملكة إليزابيث بالمُستعمرة ما أحدث ضجة كبيرة علی مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت "سهاد" معلقة علی هذا الموضوع:"هنا. كلمة حق و موقف مشرف. كلمة السناتورة الاسترالية الشجاعة "ليديا ثورب". ثورب من السكان الأصليين ورفعت قبضتها أثناء أداء القسم في صورة احتجاجية تناقلتها وكالات الأنباء و استنكرت استعمار "الملكة اليزابيث".

وغرد "حامد بلال":"لو كانت هنا في عالمنا العربي كانت مالحقت تكمل القسم وفبركولها شوية تهمة خفيفة وجردوها من الوظيفة".

اما "داهم القحطاني" فغرد:"الكرامة تليق بمن لا يُفرط بها".

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