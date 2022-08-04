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مراسل العالم: سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني: حل مجلس النواب العراقي ليس بالأمر السهل.

الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:٥٨ بتوقيت غرينتش

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