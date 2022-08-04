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إذاعة جيش الاحتلال: رئيس الأركان أفيف كوخافي يأمر بزيادة استعداد الجيش لسيناريوهات التصعيد ويوافق على خطط هجومية في قطاع غزة.

الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ١١:٥٢ بتوقيت غرينتش

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