خطة لهروب الصهاينة إلى خارج الكيان في حال اندلاع حرب

العالم – غياهب الكيان

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" غياهب الكيان"، أشار عواضه الى أنه في الفترة الاخيرة كانت هنالك تهديدات كبيرة جدا من قيادة الكيان الاسرائيلي بانهم يستطيعون فعل كل شيء، ولكن ما ارتد على مستوى الامر من الناحية الاعلامية ومن ناحية النقاش الداخلي، أن الجبهة الداخلية للكيان هي جبهة ضعيفة جدا.

وأضاف عواضه:"هذا ما بتبدى من خلال تجربتين أساسيتين تجربة حرب تموز عام 2006 وتجربة سيف القدس الأخيرة التي أظهرت هشاشة الوضع الداخلي وارتد ذلك على مستوى النقاش الداخلي بداخل الكيان وماذا لو توسعت المعركة أكثر وماذا لو حصلت معركة كبيرة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وكل هذا النقاش الاساس أصبح نقاشا وجوديا ولم يعد فقط مجرد نقاش يتعلق في القدرات والامكانيات وحج التحمل الضربات على العكس من ذلك فهنالك تفكير جدي بداخل الكيان للهجرة المعاكسة".

ونسلط في برنامج " غياهب الكيان "، الضوء على أزمة الثقة بجيش الاحتلال الاسرائيلي التي يعيشها الصهاينة والرعب الذي ينتابهم في حال اندلاع حرب دفعا بفكركة وضع خطط للهروب الكبير الى خارج الكيان كشراء جزر أو مناطق خارج فلسطين المحتلة يلجؤون اليها.

وحول ارادة الصهاينة الهرب من فلسطين المحتلة في حال اندلاع حرب حتى الى الاسكا وما يعبر ذلك، أكد ضيف البرنامج المتابع للشأن الاسرائيلي، نبيه عواضة، انه ذلك يعبر بحالة أساسية عن حالة القلق الداخلي والقلق الوجودي الذي ارتد على داخل الكيان نتيجة التهويل ونتيجة التصريحات الكبيرة من قبل الكيان بالتهديد

وبحث برنامج"غياهب الكيان "، في الفلتان الأمني داخل الكيان الاسرائيلي حيث تعيش مناطق كثيرة في الكيان انفلاتا أمنيا غير مسبوق ومنها ما تعيشه منطقة بالقرب من القدس المحتلة التي يعيش فيها الصهاينة حال رعب وخوف مع مسلسل الجرائم والاعتداءات اليومية.

كما يتناول برنامج"غياهب الكيان" الفلتان الأمني في جنوب الكيان وعبوة ناسفة زرعت في مطعم اسرائيلي اكتشفت قبل لحظات من انفجارها الذي كان سيؤودي الى سقوط قتلى وضحايا كثيرين.

وتطرق برنامج"غياهب الكيان" الى التسيب الأمني في الكيان الاسرائيلي الذي يضرب مناطق كثيرة لاسيما انتشار ظاهرة سرقة الحقول والمزروعات في موسم الصيف.

كما القى البرنامج الضوء على الغلاء في الاسعار الذي يكوي الصهاينة ويحول غالبيتهم الى فقراء ومعدمين لا يتمكنون من الحصول على قوت يومهم وهو ما يتبين من الارتفاع اليومي لارتفاع السلع الاساسية.

و يتناول برنامج"غياهب الكيان" موضوع تزايد جرائم الاحتلال بهدم بيوت الفلسطينيين في المناطق المحتلة بشكل كبير وهو ما كشفته احصاءات اسرائيلية جديدة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...